Брянск, , 16:48 — REGNUM К монтажу 20-тонных металлических ферм приступили рабочие на строительной площадке Дворца единоборств в Брянске. Уникальные конструкции изготавливают на заводе под Почепом, сообщили 19 июня в пресс-службе правительства региона.

Спортивный комплекс состоит из пяти зданий, каждый блок находятся в различной степени готовности. Сейчас строители начали монтировать 20-тонные металлические фермы длиной 53,6 метра. Их изготавливают на заводе под Почепом, каждая конструкция состоит из четырёх разных частей. Сначала на спортивном объекте установят шесть подобных ферм, а затем ещё семь большей длины для второго уровня кровли.

На строительство Дворца единоборств из федерального бюджета выделено два миллиарда рублей. Сдача объекта назначена на 2021 год.