Москва, , 16:34 — REGNUM Telegram разблокировали в России. Впрочем, по мнению его авторов и читателей, никакой разницы они не заметили. Все также бодро Telegram-каналы рассказывали о выходе страны из карантина, о праздновании Дня России, искали фейковые новости и многое другое.

Центральный федеральный округ

В Москве постепенно открываются культурные учреждения, закрытые на время пандемии. В том числе музеи. По новым правилам, вход разрешен только в защитных средствах, поэтому в цену билетов музеи стали включать стоимость маски и перчаток. По словам «Московских новостей», билеты подорожают примерно на 50 рублей. Защитные средства будут выдаваться на входе.

В Белгороде после открытия границы с Украиной пограничники обнаружили нигерийца в багажнике. Он пытался сбежать из России в обход пунктов пропуска, чтобы затем мигрировать в Евросоюз. Причем это была вторая попытка. В апреле гражданина уже задерживали и штрафовали, пишет «Черноземец». Что ждет его за повторное нарушение, определит суд.

Северо-Западный федеральный округ

В Архангельске раскрыли похожее преступление. Здесь морем собирались вывезти за границу реактивную глубинную бомбу и две части зенитной ракеты. Боеприпасы нашли в портовом здании. «Сейчас | Архангельск» пишет, что бомбу и ракетные части хотели вывезти как металлолом. И то, и другое уже уничтожены на полигоне.

Приволжский федеральный округ

«Злой самаритянин» сообщает, что режим самоизоляции стал большим испытанием для коммунальных служб Самары. За пять месяцев в городе пришлось устранить 2200 засоров, промыть более ста километров труб. Причем появилась новая причина засоров — медицинские маски и перчатки, которые гигроскопичны и, набрав воды, закупоривают всю трубу. Канал призывает жителей Самары не бросать неподходящие предметы в слив.

В Пермском крае открывают после карантина пещеры для туристов. «Интересная Пермь» пишет, что экскурсии возобновились в Кунгурской ледяной пещере. Пока действуют только индивидуальные прогулки для одного человека, пары или семьи.

Вместе с тем в самой Перми ситуация в коронавирусом остается непростой. Например, здесь вновь обнаружены инфицированные в той же железнодорожной больнице, где в апреле заболело полсотни медиков и пациентов. «Ситуация повторяется. У нас в одну реку дважды входят», — грустно констатирует «Пермский глобус».

»Итиль» рассказывает о необычном рекорде Татарстана, который обогнал все остальные регионы России по числу граждан, оштрафованных за нарушение самоизоляции. В республике привлекли к ответственности 33,9 тысяч человек. У занявшего второе место Краснодарского края в два раза меньше штрафов — 16,6 тысячи.

Уральский федеральный округ

Из соцсетей исчезли фейки про коронавирус, а их место заняли более обычные «утки». К примеру, про китайца, который продавал своим соотечественникам туры в известный всему миру Чернобыль, но возил их в Челябинск. «Гиды рассказывали залипающим китайским туристам, что Припять и Чернобыль смогли снова заселить город, и теперь он почти безопасен для жизни», — пишет «ЯсУрала». Увы, веселая новость оказалась фейком.

Сибирский федеральный округ

Тему фейков продолжает «Страновед». На прошлой неделе на плотине Саяно-Шушенской ГЭС ко Дню России сделали громадное граффити — надпись «Россия». Вскоре появились слухи, что надпись из-за дождя утекла в Енисей. Оказалось, это фейк. С надписью все в порядке.

«Сибирский панк» пишет, что в Омске, как и во многих других городах, Парад Победы пройдет без зрителей. Но — «лучше так, чем никак. Дата большая». «Многим, в том числе и ветеранам, важна будет возможность посмотреть парад и по ТВ», полагают в Омске.

«Упорный край» рассказал необычную историю. В Ямале кот упал с большой высоты, и хозяйка отправила его самолетом в Тюмень на операцию. Операция прошла успешно, кота уже почти вылечили.

Южный федеральный округ

«Крымский» нашел еще одну фейковую новость — «феерическую историю про сосиску-убийцу (не смейтесь!) из Ялты». По крымским WhatsApp ходит байка, что некий мужчина купил хот-дог на набережной Ялты, съел его, поцеловал жену. В итоге он отравился сосиской, а его жена от поцелуя, и оба находятся «на грани жизни и смерти». Автор канала выяснил, что на самом деле история произошла еще в 2012 году в Судаке, на рынке, где пара отравилась мороженым.

«Типичный Краснодар» пишет, что на Кубани стартовал подводный проект «Память на дне Черного моря». На дне Черного и Азовского морей в местах гибели или крушения кораблей, самолетов и других машин времен Великой Отечественной войны установят памятные знаки. Первую уже поставили на глубине девяти метров в Новороссийске. Кажется, эти мемориалы никто, кроме рыб, не увидит, разве что на фотографиях.

«Кубанская телега» рассказывает о выходе края из самоизоляции, которое, конечно, сопровождается конфузами. К примеру, начало сроков для подачи заявлений на детские сады переносили из-за коронавируса несколько раз. Наконец, запись открыли, и жители Кубани, видимо, решили, что 15 июня будет не только первый, но и единственный день, когда можно будет записать ребенка в группу. В итоге толпы, очереди. «Выглядело это так, будто там бесплатно раздают что-то очень нужное: по штуке в одни руки».

А в Астрахани готовятся открыть после карантина биосферный заповедник. Турсезон рассчитывают открыть к июлю, чтобы успеть принять туристов во время цветения в дельте Волги лотоса, пишет «Умная Астрахань».

Северо-Кавказский федеральный округ

В городе Ипатово появился четырехметровый памятник матросу, вырубленный из дерева. Интересна его история. В местном лесхозе сначала планировали установить деревянную скульптуру медведя, но потом решили, что в год юбилея Победы нужен памятник защитнику Отечества. Его и вырезали из огромного вяза, пишет «Душевный Ставрополь».

Дальневосточный федеральный округ

Sakh&Co сообщает, что после карантина на Сахалине решили, наконец, издавать в цвете нивхскую газету «Нивх Диф» («Нивхское слово»). Приятно, что такие хорошие новости вновь появляются в сети.

«Смотровая вышка» рассказывает, что почти все жители Магадана (более 80%) считают, что от излучения 5G можно спрятаться в машине. «Логика незамысловата: машина — «железная и мобильная», значит, на ней просто можно уехать подальше от возможного излучения. Так что не надо нам рассказывать про мазь от 5G и шапочки из фольги», — смеется автор канала.

Такие истории рассказывали в уже разрешенном Telegram’е на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.