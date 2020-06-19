Сысерть, Свердловская область, , 16:29 — REGNUM В Свердловской области трое бывших сотрудников полиции Сысерти признаны виновными в халатности. Об этом сообщает областное управление СКР.

Двое мужчин (полицейский и полицейский-водитель) и женщина, которая возглавляла отделение отдельного взвода ППС, вечером 17 июля 2019 года узнали о том, что в подъезде дома на улице Трактовая находится мужчина с телесными повреждениями. Прибыв на служебном автомобиле на место, они увидели гражданина с признаками алкогольного опьянения. Имея основание полагать, что против него совершено преступление, «стражи порядка» решили скрыть выясненные ими обстоятельства. Для этого они получили от одной гражданки объяснение и указали в протоколе, что к приезду сотрудников мужчины уже не было в подъезде. А гражданина они вывезли в служебном автомобиле в малолюдное место и там его оставили.

Сфальсифицированный протокол они затем предоставили участковому уполномоченному, который на его основании отказал в возбуждении административного дела. А мужчина был найден другими жителями, а в больнице у него выявили тяжёлые травмы. Экс-полицейские получили наказание — по 240 часов обязательных работ.