Чебоксары, , 16:20 — REGNUM В Чувашии к сбору информации о строительстве Сурского оборонительного рубежа стали подключаться школы. В центре этой работы может оказаться школа № 38 из Чебоксар, которая первая после объявления 2021 года в Чувашии Годом подвига строителей оборонительного рубежа подключилась к этой работе, посетив одно из мест трудового героизма — Алатырь и Алатырский район, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На месте строительства Сурского рубежа. Елена Елизарова и Юрий Гудков. Фото из личного архива Юрия Гудкова

Заместитель директора чебоксарской школы № 38 Елена Елизарова в ходе посещения Алатыря и Алатырского района побывала на берегу Суры, где возводились оборонительные сооружения. Руководство школы планирует в последующем выстроить маршрут для внеклассной работы.

Также состоялась встреча в администрации Алатырского района, где готовят информацию обо всех жителях муниципалитета, чтобы определить круг участников Сурского рубежа и взять у них интервью.

«В Алатырском краеведческом музее уже много лет ведётся работа по сбору материала о строителях рубежа. В фондах музея имеются ценные документы, которые содержат фактический материал о проделанных строительных работах», — отмечает Елена Елизарова.

Отмечается, что главный хранитель музея Елена Раздьяконова, краевед Николай Головченко и руководитель поискового отряда «Стрелец» Наталья Балыкина «готовы оказать помощь в составлении экспозиции — летописи о строителях Сурского оборонительного рубежа, представив свои авторские материалы в планируемом сборнике».

На месте строительства Сурского рубежа в Алатырском районе. Фото из личного архива Юрия Гудкова

Вместе с музейщиками и активистом по восстановлению Сурского рубежа Юрием Гудковым побывали на месте строительства оборонительных сооружений, где сохранились участки тех времён — в частности, дзот, огневые точки. Отметим, по инициативе и при участии Гудкова в 2019 году в Алатыре начались восстановительные работы, во время которых был обнаружен небольшой бетонный столб с литым знаком.

Как сообщало ИА REGNUM, Год памяти и славы, который отмечает в 2020 году вся страна и посвящён 75-летию Победы, в Чувашии фактически продолжится в 2021 году: указом врио главы республики Олега Николаева 2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Он приурочен к одной из менее изученных страниц истории Великой Отечественной войны — строительству линии обороны в 1941—1942 годах, протяжённость которой составила 380 км, что позволило бы опоясать окопами и траншеями всю республику (расстояние между крайними северной и южной точками в Чувашии составляет около 200 км). 80 лет назад в республике развернулся свой масштабный фронт, который стал одним из символов трудового героизма и особым событием в истории народа Чувашии.