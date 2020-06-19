Симферополь, 19 июня 2020, 16:20 — REGNUM Избирательной комиссии Крыма передали почти полтора миллиона бюллетеней, напечатанных для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом ИА REGNUM 19 июня сообщили в пресс-службе республиканского избиркома.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о дате проведения голосования по поправкам к Конституции на 1 июля. Граждан, пришедших на участок, будут просить ненадолго снимать маски для идентификации личности.
Об этом: На голосовании по Конституции РФ попросят снимать маски