Симферополь, , 16:20 — REGNUM Избирательной комиссии Крыма передали почти полтора миллиона бюллетеней, напечатанных для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом ИА REGNUM 19 июня сообщили в пресс-службе республиканского избиркома.

«Избирательная комиссия республики получила от издательства «Таврида» 1 млн 487 тыс 268 бюллетеней для голосования по вопросам внесения изменений в Конституцию России. Из них — 476 310 бюллетеней предназначены для голосования с использованием электронного комплекса обработки избирательных бюллетеней», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о дате проведения голосования по поправкам к Конституции на 1 июля. Граждан, пришедших на участок, будут просить ненадолго снимать маски для идентификации личности.

Об этом: На голосовании по Конституции РФ попросят снимать маски