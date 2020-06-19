Севастополь, 19 июня 2020, 16:19 — REGNUM Купить билеты для посадки или высадки в Москве на поезде «Таврия», идущем из Севастополя в Санкт-Петербург, можно будет с 22 июня. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс».
По информации пресс-службы, узнать расписание и маршруты следования всех поездов «Таврия», а также места приобретения билетов и оформления льготного проезда можно на официальном сайте «Гранд Сервис Экспресс».
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля пассажирский поезд «Таврия», курсируя между Санкт-Петербургом и Севастополем, будет делать остановку в Москве.
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