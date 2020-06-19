Севастополь, , 16:19 — REGNUM Купить билеты для посадки или высадки в Москве на поезде «Таврия», идущем из Севастополя в Санкт-Петербург, можно будет с 22 июня. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

«Москва появится в расписании состава, следующего в обратном направлении — из Севастополя в Санкт-Петербург. Продажи билетов для посадки или высадки в столице России откроются 22 июня. Доступны места в плацкартных и купейных вагонах», — сообщили в компании», — уточнили в компании.

По информации пресс-службы, узнать расписание и маршруты следования всех поездов «Таврия», а также места приобретения билетов и оформления льготного проезда можно на официальном сайте «Гранд Сервис Экспресс».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля пассажирский поезд «Таврия», курсируя между Санкт-Петербургом и Севастополем, будет делать остановку в Москве.

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