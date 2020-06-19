д. Моглино, , 16:17 — REGNUM На месте раскопок в Псковской области, где на днях обнаружили место массового захоронения вероятных жертв нацистского концлагеря Моглино, может появиться Музей оккупации Псковской области. Об этом 19 июня сообщил губернатор региона Михаил Ведерников во время посещения площади раскопок, передает Псковское агентство информации.

На месте раскопок в Моглино может появиться музей. Фото: пресс-служба СК РФ

Напомним, поисковики общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» во время проверки сведений из рассекреченных архивных документов УФСБ России по Псковской области, обнаружили возле деревни Моглино массовое захоронение мирных жителей.

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В настоящий момент поисковикам удалось обнаружить в яме останки восьми человек, а также медальон и старинную монету.

«Музей может появиться в подвале дома 3 на улице Ленина, где была тюрьма гестапо», — сообщает издание.

Поисковые работы в деревне идут в рамках федерального проекта «Без срока давности». По предварительным данным, поисковиками найдены останки мирных жителей, содержащихся в заключении в концлагере Моглино, организованном вскоре после оккупации города Пскова в 1941 году.

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Сначала в моглинском лагере содержались советские военнопленные, которых заставляли работать на ремонте дороги Рига — Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 советских солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30. Затем в лагерь стали отправлять и других советских граждан, оказавшихся в оккупации.

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