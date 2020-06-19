Екатеринбург, , 16:18 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев убрал запрет на торговлю спиртным с 19:00 до 10:00 следующего дня. Указ подписан главой региона, сообщил сам Куйвашев в Instagram.

Теперь в области вернулись к старым мерам, которые действовали до «режима повышенной готовности». Алкоголь нельзя продавать с 23:00 до 8:00 следующего дня.

Ранее губернатор заявлял, что ему предлагали оставить введённые запреты и по истечению «режима по коронавирусу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главе региона передали полномочия по самостоятельному регулированию сферы торговли алкоголем.

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