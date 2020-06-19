Москва, , 16:05 — REGNUM В Москве открытие федеральных музеев запланировано на 16 июля. Об этом 19 июня сообщил врио директора департамента музеев министерства культуры РФ Алексей Мудров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, до 1 июля готовы открыться Государственный Исторический музей и многие музеи-заповедники. Московский Кремль и Третьяковка — 3 июля, Музей Востока — 8 июля.

«Где-то к 16 июля все наши учреждения уже могут быть открыты», — сказал Мудров на пресс-конференции.