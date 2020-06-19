Париж, , 16:04 — REGNUM Большое мероприятие в области электронной музыки Технопарад в Париже отменили из-за пандемии, сообщает Le Figaro.

«Технопарад в Париже, который в течение 22 лет представлял электронную музыку, собирал десятки тысяч участников на улицах Парижа, не состоится из-за мер, связанных с соблюдением безопасной дистанции», — объявили организаторы акции в пятницу, 19 июня 2020 года.

«Мы переносим Технопарад на 2021 год. В апреле у нас ещё была надежда провести мероприятие в сентябре этого года. С тяжелым сердцем вынуждены отменить этот великий праздник», — говорится в заявлении организаторов.

Напоминаем, что Технопарад — это целое шествие с движущимися музыкальными платформами. В прошлом году мероприятие собрало 200 тысяч человек.