Лос-Анджелес, США, 19 июня 2020, 16:03 — REGNUM На официальном YouTube-канале League of Legends 18 июня появился новый трейлер. Он посвящён уникальным «ковбойским» обликам для персонажей.
Новые облики получили два чемпиона: Ирелия и Сенна. Обновление уже доступно на серверах League of Legends.
Напомним, League of Legends — это популярная многопользовательская ролевая игра, созданная американской компанией Riot Games. По ней также регулярно проходят масштабные киберспортивные чемпионаты.
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