Черкесск, , 16:00 — REGNUM Первичный осмотр тел несовершеннолетних брата и сестры, обнаруженных в реке в Карачаево-Черкесии после трех дней поисков, не выявил следов насильственной смерти. Обстоятельства трагедии устанавливаются, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе следственного управления СК России.

Напомним, шестилетний мальчик и его и 11-летняя сестра около полудня 16 июня с разрешения матери ушли из дома на окраине аула Бесленей в Хабезском районе погулять и не вернулись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Сегодня тела пропавших детей были обнаружены в правом притоке реки Большой Зеленчук.

«Тела детей извлечены из воды, в настоящее время следствием назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин их смерти. При первичном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. <…> В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего с детьми», — отметили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в поисках детей участвовали спасатели МЧС, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также жители Карачаево-Черкесии и соседних регионов — всего более 500 человек. Для оказания практической помощи в республику также были направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК России.

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