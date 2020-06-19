19 июня 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 16:19 — REGNUM Тоннель в Сыромятническом проезде в Москве — место действительно уникальное. Возвели его 155 лет назад, в 1865 году, для железнодорожной линии Москва — Курск. Через исторический тоннель проходят трамвайные пути, которые соединяют Сыромятнический проезд и Большой Полуярославский переулок. Но причина популярности вовсе не в этом, а в том, что сегодня тоннель является «воротами» в культурный кластер столицы — в центр дизайна Artplay, да и сам он уже успел стать популярным арт-объектом.

Тоннель в Сыромятническом проезде Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сам тоннель уже давно превратился в арт-объект Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пройдя тоннель, попадаешь в Artplay Дарья Антонова © ИА REGNUM Тоннель не только трамвайный, но и пешеходный Дарья Антонова © ИА REGNUM

На этой неделе по социальным сетям прошла информация, что по инициативе РЖД тоннель в Сыромятническом проезде хотят перестроить и расширить. Жители города забеспокоились, что изменения сильно отразятся на внешнем облике. Но в Москомархитектуре заявили, что этот проект не получал свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) ни в представленном виде, ни в каком-либо другом.

Тоннель является одним из самых любимых мест для москвичей Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тоннель в Сыромятническом проезде Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тоннель в Сыромятническом проезде Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тоннель в Сыромятническом проезде Дарья Антонова © ИА REGNUM Тоннель в Сыромятническом проезде Дарья Антонова © ИА REGNUM

В любом случае москвичи не собираются сдаваться. На платформе Change.org более 3000 человек уже подписали петицию за сохранение трамвайного тоннеля. Мы, в свою очередь, будем и дальше следить за развитием ситуации. А вам предлагаем насладиться красотой красивейшего тоннеля Москвы в нашей фотоленте.

Читайте ранее в этом сюжете: «РЖДизм» — в сети обсуждают судьбу тоннеля в Сыромятническом проезде Москвы