Анкара, , 16:01 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации «Коготь тигра» в Ираке. Об этом 19 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, убийство повстанцев было совершено в районе Хафтанин.

Напомним, термин «нейтрализован» как правило означает физическое устранение противника. Рабочая партия Курдистана ведет борьбу за право обладания собственной автономией в рамках Турции, повстанцы имеют укрытия на территории Ирака, что и приводит к регулярным столкновениям на севере страны.

Как передавало ИА REGNUM, турецкие военные вторглись на территорию Ирака в понедельник, 15 июня, чем вызвали резкую негативную реакцию со стороны многих стран региона.

Официальный Багдад обвинил Анкару в нарушении суверенитета страны.