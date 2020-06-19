Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM Сотрудники дорожкой полиции Санкт-Петербурга задержали мужчину, который попытался сбежать с крупным пакетом полусинтетического наркотика из остановленного для проверки автомобиля.

Как сообщили ИА REGNUM 19 июня в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозрительного гражданина сотрудники ГИБДД заметили во время осмотра автомобиля 31-летнего водителя, которого остановили минувшей ночью у дома 5 по Кубинской улице в Московском районе Петербурга. На заднем сиденье машины сидел 25-летний пассажир с признаками опьянения, схожими с наркотическими.

Как описывают его состояние полицейские, пассажир нервничал, но предъявил паспорт, после чего схватил свой портфель, сумку и попытался скрыться.

«Он был задержан сотрудниками ДПС и доставлен в дежурную часть 29 отдела полиции УМВД России по Московскому району, где в ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят из портфеля сверток серого цвета, покрытый тряпкой и обмотанный прозрачным скотчем», — уточнили в ведомстве.

Данный сверток был упакован и опечатан отделом полиции и направлен на экспертизу, которая показала, что представленное вещество общей массой 762,9 грамма является смесью, содержащей наркотическое вещество МДМА.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожили в пресс-службе ведомства.

За оборот столь крупной партии наркотика гражданину грозит длительный срок лишения свободы.