Уфа, , 15:59 — REGNUM Девятилетний мальчик с вывернутой ступней ноги обнаружен в Уфе. Об этом 19 июня сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на члена Совета по правам человека при главе Башкирии Эльзу Маулимшину.

По ее словам, ребенка, который находился на улице в резиновых сапогах и с трудом передвигался, обнаружили добровольцы в Уфе на улице Вологодской. Было установлено, что у мальчика неправильно срослась стопа после перелома, который никто не лечил. Поэтому она оказалась вывернута. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые передали ребенка его матери.

По мнению Эльзы Маулимшиной, стражи порядка должны были подключить к этому делу сотрудников органов опеки. Отмечается, что мать не раз привлекали за жестокое обращение с детьми.

По словам журналистов, по данному факту они запросили официальный комментарий уполномоченного по правам ребенка по Башкирии Миланы Скоробогатовой.

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