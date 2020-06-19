Архангельск, , 15:46 — REGNUM В Архангельской области за сутки новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 121 человека, 46 из них — из областного центра, 45 — из Северодвинска. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

По данным штаба, обще число зараженных в регионе выросло до 4395, Из них 1512 человек уже выздоровели. Под наблюдением медиков остаются 3111 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за вспышки коронавируса в Северодвинске введен карантин. Большинство зараженных — сотрудники судостроительных предприятий.