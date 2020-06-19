Абу-Даби, , 15:56 — REGNUM Власти ОАЭ опубликовали список стран с низким риском заражения коронавирусом и которые можно посещать начиная с 23 июня. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в список вошли 41 страна, среди которых Южная Корея, Китай, Япония, Малайзия, Тайвань, Сингапур, Таиланд, Австралия, Новая Зеландия, Австрия, Швейцария и Чехия.

Отмечается, что 14 стран, среди которых Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Дания, вошли в список со среднем риском заражения коронавирусом. Посещать данные страны рекомендуется только в случае необходимости (для решения дипломатических, военных или рабочих вопросов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Южная Корея и ОАЭ договорились о введении системы упрощения процедуры въезда для бизнесменов обеих стран.

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