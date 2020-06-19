Редвуд-Сити, США, , 15:44 — REGNUM В прошлом квартале игра The Sims 4 достигла отметки в 10 млн активных пользователей в месяц. Об этом 19 июня сообщает сайт gamesindustry.biz.

За последние два месяца к The Sims 4 присоединились около 2,5 млн новых пользователей. Напомним, 18 июня игра вышла в Steam.

The Sims 4 — это популярная игра в жанре «симулятора жизни», разработанная американской студией Maxis. Релиз проекта состоялся в 2014 году.

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