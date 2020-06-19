Москва, , 15:43 — REGNUM Офисы «Мои документы» в Москве будут работать без предварительной записи. Об этом 19 июня сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

По её словам, нормализация работы стала возможна благодаря стальной ситуации с распространением коронавируса. В стандартном режиме примут посетителей 105 офисов. Кроме ранее открытых 88 офисов, вернутся к работе ещё 17 — в том числе Дворец госуслуг на ВДНХ.

При этом санитарные требования при посещении центров продолжат соблюдаться. Посетители должны использовать маски и перчатки, а их вход в помещение будет возможен только в безопасных условиях — без скопления людей.