Душанбе, , 15:42 — REGNUM Таджикистанские авиакомпании «Сомон Эйр» «Таджик Эйр» с 25 июня 2020 года будут осуществлять чартерные рейсы в Россию для вывоза граждан Таджикистана, сообщает министерство иностранных дел страны.

По поручению президента Эмомали Рахмона, самолёты таджикистанских компаний будут поэтапно вывозить таджикистанцев на родину из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Екатеринбурга.

В посольстве Таджикистана в Москве, а также консульствах страны в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе в ближайшее время специальной комиссией будут созданы списки граждан, желающих вернуться домой.

При этом, в первую очередь этими чартерными рейсами будут вывозиться женщины с малолетними детьми, пожилые люди, студенты, а также таджикистанцы, у которых есть проблемы со здоровьем.

Отмечается, что только после окончательного составления и утверждения списков пассажиров они смогут приобрести билеты.

Более конкретная информация о времени вылета и других подробностей перелёта будет сообщаться правительством Таджикистана дополнительно.