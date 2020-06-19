Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Американская компания Lordstown Motors собирается продемонстрировать 25 июня 2020 года концепт собственного электрокара Endurance. Об этом сообщается на сайте Green Car Reports.

Компании Lordstown Motors в создании концептуальной модели электрокара помогали специалисты студии Hydra Design.

Внутренняя часть модели оснащена длинным горизонтальным дисплеем вместо привычного кластера с раздельными датчиками и информационно-развлекательными сенсорными экранами. Передняя панель авто выполнена в стиле «доска для серфинга», который использует компания Mercedes-Benz. Для управления экраном предназначен поворотный контроллер на центральной консоли.

Вместо обычного рычага переключения передач водитель использует ряд кнопок, выстроенных в ряд. В кармане в центральной консоли можно разместить планшет, а в дверцы встроены держатели для бутылок.

Первоначально Lordstown планировал представить Endurance на автосалоне в Детройте в 2020 году, но мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса. Вместо этого Lordstown проведет онлайн-показ из своей штаб-квартиры в Огайо.

Напомним, в Красноярске на улице Кирова появился первый пункт краткосрочной аренды электросамокатов.

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