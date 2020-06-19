Нур-Султан, , 15:40 — REGNUM Инфекционные стационары Казахстана заняты на 75%. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Лязат Актаев, сообщает 19 июня издание Informburo.

По его словам, в инфекционных стационарах развернуто 7544 койки, в том числе 373 — в реанимационных отделениях. И. о. министра отметил, что в Казахстане имеется 3 294 аппарата искусственной вентиляции легких.

Кроме того, число лабораторий в республике увеличено до 56, а ежедневная мощность тестирования на коронавирус — до 28 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня главный санитарный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин заявил, что инфекционные стационары города заполнены на 95% из-за новых случаев заражения коронавирусом.

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