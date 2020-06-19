Москва, , 15:40 — REGNUM Отца можно назвать ответственным родителем, если он материально обеспечивает семью (36%) и обучает его ребенка прикладным навыкам (35%), приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Ответственный отец учит ребенка решать конфликты и находить решения в сложных ситуациях (28%), помогает выполнять школьные домашние задания (26%), прививает ребенку здоровый образ жизни (25%).

Также отец воспринимается как ответственный, если интересуется личной жизнью ребенка (24%), заботится о физическом развитии (23%). На последнем месте оказался досуг с ребенком: походы в театры, музеи и т. д. (20%).

Опрос проведен 16 июня 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть жителей России выступили за введение федерального отцовского капитала в размере 453 тыс. рублей.

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