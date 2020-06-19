Мурманск, , 15:38 — REGNUM Мурманская область стала лидером по этому показателю в Северо-Западном федеральном округе, а также попала в топ-8 лучших территорий России по версии Экспертного института социальных исследований.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном штабе по борьбе с коронавирусом, анализ деятельности по противодействию пандемии региональных властей по округам показал, что в Заполярье была применена верная тактика, а также своевременно вводился пакет мер.

Из ключевых моментов эксперты отметили, что в Мурманской области: зафиксирован низкий коэффициент летальности; своевременно вводились и снимались ограничения; проработаны меры поддержки гражданам и бизнесу. Также учитывались показатели тестирования, количество заболевших, коэффициент распространения инфекции, коечный фонд, развитие и укрепление инфраструктуры здравоохранения.

Напомним, в Мурманской области с начала эпидемии выявлено 4280 случаев заражения новым коронавирусом. 2952 пациента выздоровели, девять скончались.

Среди лидеров по борьбе с CoViD-19 кроме Мурманской области отмечены Москва, Сахалинская область, Алтай, Курганская область, Республика Татарстан, Севастополь и Чечня.