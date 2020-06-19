Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Игра-конструктор Crayta выйдет на сервисе Google Stadia 1 июля 2020 года. Об этом 19 июня сообщает издание Eurogamer.

Crayta — это набор инструментов для создания пользовательских видеоигр. Разработанные с его помощью проекты смогут поддерживать до 20 человек на сервере.

Crayta будет запускаться при помощи функции State Share Beta. Таким образом, один геймер будет генерировать уникальную ссылку на созданную им игру, а второй заходить открывать её без необходимости скачивать дополнительные файлы.

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