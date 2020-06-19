Лондон, , 15:37 — REGNUM Всемирной известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогиях по книгам популярного британского писателя Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин Колец» и «Хоббит» актер из Британии Иэн Холм скончался на 89-м году жизни в Лондоне. Об этом 19 июня сообщает The Guardian.

«С большой грусть сообщаем, что актер Иэн Холм скончался сегодня утром в возрасте 88 лет», — говорится в сообщении.

Также указывается, что британский актер мирно ушел из жизни в окружении своей семьи и персонала.

«Очаровательный, добрый и невероятно талантливый, мы будем очень по нему скучать», — заявил изданию представитель покойного артиста.

Отметим, кроме роли Бильбо Бэггинса Иэн Холм также исполнил роль андроида в «Чужом» режиссера Ридли Скотта, священника Вито Корнелиуса в «Пятом элементе» Люка Бессона и многих других. Также в начале актерской карьеры блистал на театральной сцене и в 1965 году был удостоен премии Evening Standard за роль Генриха V, а в 1998 — посвящен в рыцари королевой Британии Елизаветой II.