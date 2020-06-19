Ташкент, , 15:27 — REGNUM В Узбекистане за минувшие два года скончались 48 тыс. человек из-за несвоевременного приезда скорой помощи. Об этом 19 июня заявила председатель сената республики Танзила Нарбаева, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

По её данным, за минувшие три года выявлено 700 отказов уступить дорогу специальным транспортным средствам. Вместе с тем, уступая дорогу, водители вынуждены нарушать правила дорожного движения.

Спикер сената отметила, что предлагаемые парламентом поправки исключат правовую коллизию. Вместе с тем одними штрафами не решить проблему, считает Нарбаева. «Прежде всего, нужно объяснять, обучать, предупреждать», — считает спикер.

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