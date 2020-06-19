Москва, , 15:23 — REGNUM Власти США хотят показать России высокий уровень подготовки ВВС, и для этого приближаются к российским границам над Охотским морем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Михаил Макарук.

«Это плановое приближение к нашим границам как в тихоокеанской зоне, так и в зоне Балтийского моря. Сейчас летний период, многие отрабатывают учения, мастерство воздушной подготовки и проверку наших ПВО — меняются ли частоты, дежурство наших сил, авиации. Есть аспект — на переговорах между президентами стран ядерного оружия показать России, что они держат высокий уровень своей боевой подготовки для того, чтобы «устоять перед наращиванием боевой мощи» вооружённых сил РФ», — сказал Макарук.

По его словам, опасность такого приближения может заключаться в том, что «если к нашим границам подходит самолёт, то он может упасть, лётчик может катапультироваться, могут быть «на земле» наши населённые пункты и другие объекты, которые могут пострадать»: «С нашей стороны такая опасность тоже может быть, но мы не приближаемся туда, не нарушаем их воздушное пространство. Это идёт тренировка лётного состава и определения возможностей своего вооружения».