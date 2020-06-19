Нижний Новгород, 19 июня 2020, 15:23 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зафиксировано 132 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 19 июня, на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Всего же в республике зарегистрировано 2 789 заразившихся граждан, в том числе:

  • в столице Киргизии — 1016,
  • в Чуйской области — 446,
  • в Нарынской области — 429,
  • в городе Оше — 307,
  • в Ошской области — 286,
  • в Джалал-Абадской области — 206,
  • в Баткенской области — 40,
  • в Иссык-Кульской области — 33,
  • в Таласской области — 25.

За сутки из киргизстанских больниц выписано 28 пациентов, излечившихся от COVID-19. С начала пандемии выздоровел и был выписан из стационаров 1 961 пациент.

За минувшие сутки в Киргизии количество жертв коронавируса увеличилось до 32 человек.

Накануне в киргизско-турецкой больнице в Бишкеке скончался 55-летний пациент, у которого COVID-19 вызвал осложнения в виде двусторонней пневмонии, дыхательной недостаточности и острого респираторного синдрома.