Нижний Новгород, 19 июня 2020, 15:23 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зафиксировано 132 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 19 июня, на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
Всего же в республике зарегистрировано 2 789 заразившихся граждан, в том числе:
- в столице Киргизии — 1016,
- в Чуйской области — 446,
- в Нарынской области — 429,
- в городе Оше — 307,
- в Ошской области — 286,
- в Джалал-Абадской области — 206,
- в Баткенской области — 40,
- в Иссык-Кульской области — 33,
- в Таласской области — 25.
За сутки из киргизстанских больниц выписано 28 пациентов, излечившихся от COVID-19. С начала пандемии выздоровел и был выписан из стационаров 1 961 пациент.
За минувшие сутки в Киргизии количество жертв коронавируса увеличилось до 32 человек.
Накануне в киргизско-турецкой больнице в Бишкеке скончался 55-летний пациент, у которого COVID-19 вызвал осложнения в виде двусторонней пневмонии, дыхательной недостаточности и острого респираторного синдрома.