Рига, , 15:23 — REGNUM В Латвии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом. Об этом 19 июня сообщается в заявлении центра контроля и профилактики заболеваний страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет свыше 1,1 тыс.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 8 млн 500 тыс. человек.