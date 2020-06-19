Дижон, Франция, , 15:20 — REGNUM Крупная полицейская операция прошла 19 июня 2020 года в районах французского города Дижон после беспорядков 12−15 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.

«Полицейская операция была направлена на поиск оружия, боеприпасов и наркотиков», — заявил префект региона Бернар Шмельц.

«После событий последних нескольких дней в Дижоне проводится полицейская операция. Префект контролирует операцию из полицейского участка», — говорится в заявлении региональной префектуры, опубликованном в Twitter.

Префект также отказался комментировать призыв некоторых жителей Дижона провести демонстрацию в городе в субботу, 20 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция во французском городе Дижон освободила трёх из четырех человек, которые были задержаны во время беспорядков.

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