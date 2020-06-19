деревня Новопетровка, , 15:23 — REGNUM Деревню Новопетровка Пермского края начали обеспечивать интернет-связью. Провести интернет во все дома, откуда поступили заявки, планируют в течение двух недель, сообщили 19 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства информационного развития и связи.

По данным ведомства, на данный момент к интернету подключен один дом. Всего было подано 15 заявок.

Напомним, Новопетровка оказалась в центре внимания после того, как появилась информация об использовании школьниками вышки для отправки домашних заданий. Из-за плохой связи детям приходилось забираться на старую телевышку.

После проверки в адрес главы администрации Октябрьского городского округа прокуратура внесла представление и потребовала принять меры организационного характера. Надзорное ведомство отметило, что при отсутствии полноценного интернет-соединения обучение организовали посредством электронных средств. Только после 28 апреля по решению директора Щучье-Озерской средней школы учеников обеспечили учебными материалами на бумажных носителях.

Добавим, в Пермском крае со 2 апреля в целях предотвращения распространения коронавируса действует режим ответственного поведения граждан. Школьники до конца учебного года учились в дистанционном формате.

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