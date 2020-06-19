Минск, , 15:21 — REGNUM Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Белоруссии за последние сутки возросло на 676 и превысило 57,3 тысячи. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 57 333 человек с положительным тестом на коронавирус», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что за это же время в стране шесть пациентов скончались от COVID-19 и в результате этого суммарное количество летальных исходов достигло 337.

Кроме этого, сообщается, что за все время эпидемии в стране 35 275 пациентов вылечились от COVID-19 и что общее число проведенных тестов на SARS-CoV-2 составляет 821 887.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории США от COVID-19 скончались 717 пациентов.