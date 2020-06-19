Москва, , 15:11 — REGNUM Много лет назад я написал статью, она была опубликована в «Литературной газете», где была такая фраза, что русский язык — это неписаная Конституция государства. Сейчас, через несколько лет, он становится писаной Конституцией, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета при президенте РФ по русскому языку, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин.

«То есть понятие русского языка, которое существовало в духовном пространстве, которое подразумевалось само собой, оно закрепляется в Основном законе страны.

Это чрезвычайно важно, потому что, если говорить современным языком, наиболее мощной скрепой национального духа и в целом России является русский язык, который является объединяющим моментом для русского народа и всех остальных народов в стране.

Когда Пушкин пишет: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык, — что он имеет в виду? Он имеет в виду не то, что его будут переводить на все языки народов России (что тоже замечательно), а то, что о нём узнают на русском языке.

А что такое «язык» по-церковнославянски — это народ, то есть весь народ узнает Пушкина. Конечно, русский язык — это скрепа, некое ядро для всех граждан. Язык и народ — совпадение неслучайное.

Русский язык надо беречь. В свое время Осип Мандельштам написал, что Чаадаев, говоря об исторической ничтожности России, забыл одну вещь, он забыл о русском языке. А таким пластичным и мощным языком может обладать только великий народ.

Отлучение от языка для России, по словам Мандельштама, будет равнозначно исторической смерти. То есть русский язык — это не просто дверь в историю, это сама история.

Онемение двух-трех поколений может привести Россию к исторической смерти. Это было сказано в начале прошлого века, но это абсолютно актуально и для нашего времени. Потому что язык — последнее прибежище нации и, главное, что мы можем предъявить на мировом суде.

Русский язык — это язык литературы, один из богатейших языков мира. В наше время он важнейший фактор национального единства. При этом в пункте Конституции о русском языке говорится о сохранении и других национальных языков, а их больше 100 в России, то есть закрепляется сбережение всех этих языков наряду с русским.

Этот пункт Конституции РФ о государственном языке очень сбалансированный. То, что ранее было законом духовным для нации, становится законом юридическим. Это правильно», — высказал свое мнение Игорь Волгин.

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