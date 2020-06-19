Стокгольм, , 15:16 — REGNUM Иммигранты из Турции, Эфиопии и Сомали, прибывшие на территорию Швеции, оказались наиболее сильно подвержены заражению коронавирусом. Это показывает отчет, составленный специалистами из Агентства общественного здравоохранения Швеции. Об этом 18 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

В ведомстве рассмотрели случаи заболевания COVID-19, среди лиц, не являющимися гражданами Швеции. В подготовленный отчет вошла статистика, собранная в период с 13 марта по 7 мая.

Результаты показывают, что в течение рассматриваемого периода степень поражения иммигрантов варьировалась в зависимости от страны их рождения. Так, наиболее широкое распространение COVID-19 по числу зарегистрированных случаев на 100 000 человек оказалось самым высоким среди лиц, родившихся в Турции — 753 человека.

Аналогичные показатели среди лиц, родившихся в Эфиопии, составили 742 человека, среди иммигрантов, родившихся в Сомали — 660 человек.