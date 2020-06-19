Екатеринбург, , 15:10 — REGNUM Примерно у 6−7% жителей Свердловской области имеется иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

По словам чиновника, у властей уже «формируется понимание», у какой доли населения есть иммунитет. Сейчас можно говорить уо примерно 6−7% жителей, «которые иммунитет уже имеют», сказал Креков.

Сейчас власти увеличили число тестирований на антитела, добавил вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 10 501 случай заражения коронавирусом.