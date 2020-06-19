Тюмень, , 15:07 — REGNUM В Тюменской области четыре члена участковых избирательных комиссий заразились коронавирусом. Об этом со ссылкой на председателя избиркома Игорь Халина сообщил Znak.com член комиссии Александр Лобов.

Три человека выявлены в Тюмени, один в Викулово во время обязательного тестирования членов избиркомов на коронавирусную инфекцию.

Напомним, процесс голосования по поправкам в Конституцию России, который пройдёт с 25 июня по 1 июля 2020 года, должен пройти с соблюдением всех санитарных правил — с масками, антисептиками, индивидуальными шариковыми ручками и с регулярной дезинфекцией избирательных участков.