Орск, Оренбургская область, , 15:03 — REGNUM В Оренбургской области родителям Алене Л. и Николаю С. вернули изъятых в мае детей. Их супружеская пара забрала из Дома ребнка в Орске, сообщает портал Orsk.Ru.

Напомним, вокруг варварского изъятия детей из многодетной семьи в Домбаровском районе разразился скандал, вылившийся за пределы региона. Изъятие происходило на основании постановления главы района, который указывал на аварийное состояние дома. Когда мать оказала сопротивление органам опеки и полиции, женщине заломили руки и заковали их в наручники. Впоследствии мать оштрафовали на 500 рублей.

Разные ведомства детально анализировали возникшую ситуацию, отметив, что вопросы есть как к чиновникам, так и к родителям. После инцидента глава Домбаровского района ушел в отставку. Многодетной семье пообещали помочь с благоустройством жилья. Постановление об изъятии детей отменили.

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