Москва, , 15:00 — REGNUM Более 650 льготных ипотечных договоров заключили в мае в Москве. Об этом сообщает 19 июня пресс-служба управления Росреестра по столице.

По данным управления, в мае в столице зарегистрировали 684 ипотечные сделки по льготной программе под 6,5% и менее. Из этого числа 670 договоров были заключены об участии в долевом строительстве, и ещё 14 — об уступке права требований по ДДУ.

«Вероятно, данная мера повлияет уже на показатели июня и станет отправной точкой роста числа зарегистрированных в Москве сделок», — приводит пресс-служба слова замруководителя управления Марии Макаровой.