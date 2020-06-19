Уфа, , 16:26 — REGNUM Особый противопожарный режим вводится в лесах Башкирии с 22 июня. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующее распоряжение подписал глава Республики Радий Хабиров. Особый режим в лесах вводится до особого распоряжения.

Согласно документу, органы исполнительной власти и муниципальных образований должны усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности в населённых пунктах.

Кроме этого, должно быть организовано круглосуточное дежурство во всех пожарных подразделениях с обеспечением всех населённых пунктов телефонной связью. Помимо этого нужно усилить противопожарную агитацию.

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