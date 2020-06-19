Киев, , 14:58 — REGNUM С 1 января по 31 мая 2020 года в зоне проведения карательной операции в Донбассе погибли 32 украинских силовика, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины в ответ на запрос «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

220 боевиков получили ранения, сказано в сообщении.

Всего с начала гражданской войны в Донбассе погибли 2644 боевика ВСУ, более 10 тыс. получили ранения, утверждают в министерстве обороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников заявил о том, что Украина планирует ввести для жителей Донбасса «специальный режим правосудия», если Киев сможет захватить территорию ДНР и ЛНР.

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