Курск, , 14:56 — REGNUM В Курской области по состоянию на 19 июня выздоровели после заражения коронавирусом 2513 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки, 18 июня, выписаны после выздоровления были 111 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в регионе было выявлено 4333 носителя коронавируса. Под медицинским наблюдением находятся 1795 человек. 25 человек скончались.

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