Алма-Ата, Казахстан, , 14:55 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Алма-Атинской области Казахстана усилил карантинные меры в связи осложнением эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса, сообщили 19 июня в пресс-службе областного акимата (администрации).

В частности, в населенных пунктах региона приостанавливается работа парков, скверов, набережных и бассейнов. В крупных населенных пунктах также перестанут работать аквапарки.

Вместе с тем разрешается перемещение между районами, а также въезд и выезд из Алма-Атинской области. Исключение распространяется на лиц старше 65 лет.

Отметим, по состоянию на 19 июня в Казахстане выявили 16 351 случай заражения коронавирусом, выздоровели 10 195 человек, скончались 105 пациентов.

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