Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM Жители Петербурга 19 июня проходят квест «Фронтовые треугольники», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса мероприятие перевели в онлайн-формат — задания рассылаются по мессенджерам и социальным сетям.

Участвуют команды из пяти человек в возрасте от 14 до 30 лет. В руки им попадает письмо военного времени, адресованное кому-то другому, и за два часа команды должны будут доставить его адресату, «путешествуя» по Ленинграду 1940-х годов. Самое позднее время для старта — 17:30.

«Если в прошлом году ребята путешествовали по Адмиралтейскому району, центру города, узнавая его с новых сторон, то в этом году смогут побывать практически во всех частях Петербурга, не выходя из дома», — заметил режиссер Центра «Контакт» Алексей Едошин.

Названием квест обязан тому факту, что близкие люди во время войны могли общаться только через фронтовые «треугольники» — письма, сложенные таким образом. Часто они терялись в пути, не все доходили целыми, не всегда находили адресата, указывают организаторы.

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