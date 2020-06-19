Каир, , 14:47 — REGNUM Правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Египта в запугивании и преследовании сотрудников здравоохранения страны. Об этом 19 июня сообщается в заявлении организации.

«В Египте сотрудников здравоохранения арестовывают только за то, что они высказывают опасения по поводу личной безопасности», — утверждается в заявлении.

Правозащитники имеют ввиду недостаточную защищенность медиков, борющихся с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также тот факт, что они заявляют об этом открыто.

По данным Amnesty International, в период с марта по июня 2020 года в стране были арестованы восемь врачей, обвиняемых в распространении поддельных новостей.

Напомним, по последним данным, в Египте выявили порядка 50 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 1 тыс. 850 человек, из них 73 врача.