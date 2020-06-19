Рим, , 14:51 — REGNUM Коронавирус нового типа присутствовал в сточных водах итальянских городов Милана и Турина ещё в декабре 2019 года, тогда как первый официальный случай заражения был зафиксирован в стране только в январе 2020 года. Таковы результаты исследования Высшего института здоровья (ISS) Италии.

В рамках исследования сточных вод были отобраны 40 проб в период с октября 2019 года по февраль 2020-го. Две разные лаборатории подтвердили наличие РНК нового коронавируса в образцах из Милана и Турина, датированных 18 декабря 2019 года, и из Болоньи от 29 января 2020 года, сообщила представитель института Джузеппина Ла Роза.

Вирус присутствовал в образцах, взятых в январе и феврале, но его не было в пробах за октябрь и ноябрь.

Отмечается, что ранее во Франции SARS-CoV-2 выявили в материале, взятом у пациента в декабре прошлого года. В Барселоне РНК вируса нашли в пробах, собранных в середине января, тогда как о первом автохтонном случае было объявлено примерно через 40 дней.

Итоги исследования ставят под сомнение хронологию распространения вируса, которая пока считается общепринятой.