Уфа, , 14:45 — REGNUM Остановка с названием «Антиковидная» появилась в Башкирии. Об этом 19 июня сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, остановочный комплекс расположен около нового инфекционного центра в Уфимском районе.

Журналисты приводят слова пользователей социальных сетей, которые отметили необычность названия данного остановочного пункта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфимском районе Башкирии за 55 дней построили новый современный инфекционный госпиталь площадью 16 тысяч кв. метров, который был торжественно открыт 30 мая текущего года.

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