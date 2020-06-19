Рязань, , 14:43 — REGNUM Об снижении количества пациентов с коронавирусом в Рязанской области заявил региональный министр здравоохранения Андрей Прилуцкий. Об этом он рассказал журналистам 19 июня.

Глава областного минздрава подчеркнул, что количество выписанных пациентов превышает число тех, кто находится на лечении. Также увеличился охват тестированием. Сейчас в рязанских стационарах находятся 468 пациентов с коронавирусом, из них 358 в состоянии средней тяжести, 67 — в удовлетворительном. 43 человека в тяжёлом состоянии, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

«На этой неделе мы отметили важный этап: количество выписанных пациентов превышает количество тех, кто находится на лечении. Как на амбулаторном, так и на стационарном. Это говорит о том, количество заболевших уменьшается», — отметил Андрей Прилуцкий.

По мнению министра, на дальнейшие этапы снятия ограничений может повлиять не соблюдение гражданами масочного режима.