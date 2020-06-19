Москва, , 14:40 — REGNUM В Министерстве обороны удовлетворены практикой использования зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 по результатам применения таких машин в Сирии, об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в ходе визита на Ижевский электромеханический завод «Купол», где производят Тор-М2.

«ЗРК семейства «Тор» показали свою высокую эффективность в Сирии и на сегодняшний день Минобороны заинтересовано в создании на его базе морской версии комплекса», — заявил Криворучко

В рамках проверки хода выполнения гособоронзаказазаместитель министра обороны также посетил Концерн «Калашников» и обособленное подразделениеУральского завода гражданской авиациив г. Казани.